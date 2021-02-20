وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مناهج الصف الرابع الابتدائي التي ستدرس في المدارس خلال العام الدراسي المقبل ستكون مفاجأة رائعة للمصريين.أضاف وزير التعليم: سنفاجئ التلاميذ وأولياء الأمور بأن المحتوى التعليمي لمناهج 4 ابتدائي في نظام التعليم الجديد مختلف تماما ومتطور جدًا، وتابع "نحاول تحسين حال التعليم في جميع الصفوف الدراسية بشكل تدريجي سريع بقدر الإمكان".وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على الاستثمار الجيد في التعليم، لكن حل مشاكل التعليم واستيعاب المعلمين للمناهج الجديدة يحتاج لوقت، لكن علينا أن نعترف بأن هناك أشياء مفرحة ونجاحات رائعة تحدث على أرض الواقع في التعليم المصري.