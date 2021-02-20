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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

السبت 20/فبراير/2021 - 09:45 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مناهج الصف الرابع الابتدائي التي ستدرس في المدارس خلال العام الدراسي المقبل ستكون مفاجأة رائعة للمصريين.

أضاف وزير التعليم: سنفاجئ التلاميذ وأولياء الأمور بأن المحتوى التعليمي لمناهج 4 ابتدائي في نظام التعليم الجديد مختلف تماما ومتطور جدًا، وتابع "نحاول تحسين حال التعليم في جميع الصفوف الدراسية بشكل تدريجي سريع بقدر الإمكان".

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على الاستثمار الجيد في التعليم، لكن حل مشاكل التعليم واستيعاب المعلمين للمناهج الجديدة يحتاج لوقت، لكن علينا أن نعترف بأن هناك أشياء مفرحة ونجاحات رائعة تحدث على أرض الواقع في التعليم المصري.

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