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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دلال عبدالعزيز: سعيدة بنجاح «في بيتنا روبوت»

السبت 20/فبراير/2021 - 10:25 م
دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
نرمين مقبل - منار إبراهيم
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أعربت الفنانة دلال عبدالعزيز، عن سعادتها بنجاح مسلسل "في بيتنا روبوت" والمقرر عرض آخر حلقاته غدًا، مشيرة إلى أنه يحمل العديد من الأحداث المشوقة في إطار اجتماعي كوميدي.

وقالت "دلال" في تصريح لـ"الدستور"، إنها تحمست للمشاركة في العمل بسبب الفكرة التى وضعها هشام جمال، والحبكة الدرامية المميزة التى كتبها المؤلفان أحمد المحمدى وأحمد محيى، ويخرجها وليد الحلفاوى نجل الفنان العبقرى نبيل الحلفاوى، إضافة إلى عشقها أعمال اللايت كوميدى.

ورأت أن هناك عوامل أساسية ساعدت على خروج المسلسل فى أبهى صورة، وتصدره «التريند» من أول حلقة، منها الجمع بين جيلين مختلفين فى اختيارات نوعية الأعمال وطريقة التفكير، مشيرة إلى أن تقديم عمل درامى مكون من ٢٠ حلقة يعطى المؤلف والمخرج مساحة من الحرية والإبداع دون الاضطرار لعمل خطوط درامية فرعية كثيرة لملء الأحداث.

ولفتت إلى أن الحلقات القليلة ميزت العمل بالإيقاع السريع، وأبعدت الكتابة الدرامية عن المط والتطويل، وخلقت إطارًا تشويقيًا مميزًا جعل المشاهد يتلهف على متابعة العمل حلقة بعد أخرى.

وقالت: «وافقت على المشاركة فور معرفة الفكرة، لأننى أثق فى اختيارات هشام جمال، وأجسد خلال الأحداث دور والدته، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه مجتهد ودائمًا يسعى لتقديم أفكار مختلفة وجديدة للجمهور، وعندما تعاون مع ابنتى دنيا فى أول ألبوماتها كان صاحب فكرة طرح أغنيات الألبوم على مراحل».

واختتمت: «هناك كيميا خاصة جمعتنى بفريق العمل، ووجدث أثناء التصوير مشاعر حب غمرتنى، وشعرت بأننى أم حقيقية لهؤلاء الأبناء، ولست ممثلة، وأؤكد أن الحلقات المقبلة ستكون بها مفاجآت كثيرة تجذب الجمهور لأنها الأولى من نوعها».

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