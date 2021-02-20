أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

أعلنت نقابة الإعلاميين، مساء السبت، انتهاء التحقيقات مع الإعلامي تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار والتي استمرت نحو 3 ساعات ونصف الساعة وانتهت إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدوّنة السلوك المهني في باب أولًا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت على الآتي:1 - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الاعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمعوفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.وبناءً عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ رقم 10 لسنة 2021 بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر.وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة.