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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الشندويلي يكشف مزايا وفرص الاستثمار في سوهاج

السبت 20/فبراير/2021 - 10:49 م
الشندويلي
الشندويلي
أسماء إبراهيم
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قال المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن المحافظة مليئة بالفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى توافر المقومات الطبيعية والبشرية.

وأضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن المحافظة شهدت نهضة عمرانية أواخر السنوات الماضية، حيث تتمتع بشبكة طرق داخلية تربط مدنها وقراها وكذلك شبكة طرق إقليمية سكة حديد، نهرية ــ بحرية ــ برية،  طريق الصعيد، فضلًا عن المطار الدولى بسوهاج.

وتابع أن هناك زيادة الطاقة البشرية العاملة، توافر عدد كبير من خريجي المدارس والجامعات الفنية، فضلًا عن تيسير الإجراءات لتخصيص الأراضي الصناعية وإقامة مشروعات بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

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