الباز يكشف: هكذا استفاد المواطن من الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن صندوق النقد الدولي أكد أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في عامي 2021 /2022، بنسبة قد تصل لـ 5.5%.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البنك الدولي أيضًا أكد أن الاقتصاد المصري تجنب الانكماش برغم جائحة كورونا، ومؤسسة موديز أكدت أيضًا أن مصر تتفوق على نظرائها من دول المنطقة في تحويل الاستثمارات لنمو.





وأكد "الباز"، أن الإصلاحات الاقتصادية جعلتنا قادرين على استيعاب أزمة كورونا، ومنعت انهيار الدولة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح قويا وقادرا على تحقيق نسب نمو مرتفعة.





وتابع: "الناس في مصر بتحسب الاستفادة بالدخل المباشر لجيبها، ولو قلت لمواطن الدولة عملت طرق هيقولك وأنا هعمل بيها ايه واستفدت منها ايه".