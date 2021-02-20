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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش مع أعضاء النواب والشيوخ عددًا من المشروعات الخدمية

السبت 20/فبراير/2021 - 10:51 م
عمرو الشامي
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ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خطة رصف الطرق والشوارع بمدن المحافظة للخطة الاستثمارية لـ 2021-2022.

وتم عرض خارطة التغيرات المكانية لرصف الطرق التي تخدم كثافات سكانية أعلى، وتؤدي إلى وحدات خدمية للاستفادة المثلى من رصف تلك الطرق، وتكون الأولوية باستهداف رصف الطرق التي تربط القرى بالطرق الرئيسية، وتم عرض خطة الطرق المقترحة، بالإضافة الأولية للطرق التي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها "مياه شرب، صرف صحي، تليفونات، كهرباء، وغيرهم"، بالإضافة إلى رصف الطرق الضيقة بالانترلوك، مطالبا أعضاء مجلس النواب بتقديم مقترحاتهم الخاصة برصف الطرق لدراستها.

كما استعرض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات دوائرهم، خلال الاجتماع، وما يخص كل قطاع من القطاعات الخدمية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع نواب كل دائرة على حدة لمناقشة المشكلات الخاصة بدوائرهم بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي السكرتير المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يسمح بأعمال التشطيبات الداخلية لأصحاب المنازل المرخصة حتى الدور الرابع، شريطة عدم إشغال الطريق وعدم التشوين، أما أعمال التشطيبات الخارجية للمنازل المرخصة يسمح بها بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي بمجلس المدينة للحصول على موافقة لإجراء التشطيبات بها.

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