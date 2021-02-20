المنفي: اللجنة العسكرية ستؤمن جلسة البرلمان لتمرير الحكومة بسرت

أعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، السبت، أنهم سيفتحون الطريق الساحلي سرت - مصراتة قريبا، مشددا على أن هذا الأمر من أولوياتهم بعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية.جاء ذلك خلال مباحثات رئيس المجلس الرئاسي الجديد مع رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد بشأن سبل توحيد المؤسسة العسكرية ودعم اللجنة العسكرية 5+5.وقال محمد المنفي إنه يجب على اللجنة العسكرية تأمين جلسة البرلمان لتمرير الحكومة بسرت.وأضاف: "نحن في انتظار لجنة 5+5 العسكرية للتواصل مع كل أعضاء مجلس النواب لاستلام وتأمين عقد جلسة رسمية وبنصاب قانوني في سرت واعتماد حكومة الوحدة الوطنية وتغيير رئاسة المجلس وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الليبي".وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 قالت في وقت سابق ان فرقة إزالة الألغام تواصل عملها وإن كان أبطأ من المتوقّع لقلة الدعم المقدّم لها وضعف الإمكانيات، مشيرا الى أن فرقة الألغام فجرت اليوم كميات كبيرة من مخلفات الحرب التي جمعتها خلال المدة الماضية.