شكاوى القومي للمرأة ينظم ورقة عمل «خدمات الدعم النفسي»

بدأت صباح اليوم فعاليات ورشة العمل حول «خدمات الدعم النفسي» التي تنظمها الإدارة العامة لشكاوى المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وتستهدف موظفي الإدارة وتستمر على مدار 3 أيام.وأكدت أمل عبدالمنعم مديرة الإدارة العامة للشكاوى أن الهدف من الورشة هو تنمية مهارات محامى وموظفي الإدارة بشأن فهم الاحتياجات النفسية للمرأة، والوقوف على أهم الضغوطات والاضطرابات النفسية التي تواجههن في مراحل حياتهن.وأضافت أن ورشة العمل تتطرق أيضًا إلى السبل الفعالة التي يمكن أن يتبناها مقدمي الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية، حيث تجمع ورشة العمل خبرات مختلفة في مجال الطب والدعم النفسي الاجتماعي.وحاضر خلال اليوم الأول الدكتور نبيل القط، وأوضح تعريف الاضطراب النفسي ومعرفة درجة خطورته وكيفية التعامل معه، كما أوضح تعريف النمو النفسي للنساء وإبعاده النفسية وعرض مقارنة توضيحية بين التنمر الواقعي والتنمر السيبرايني عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعواقب السلبية له وتؤدي إلى تدني احترام الذات وزيادة القلق، وعرض إحصائيات من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الاكتئاب سيصيب ١٤% من النساء مقابل ٦% فقط من الرجال، وتحدث عن المعلومات الواجب الحصول عليها أثناء المقابلة الشخصية وسبل اكتشاف الاضطرابات النفسية.