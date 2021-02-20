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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الفنادق تستعد لاستقبال الروس

السبت 20/فبراير/2021 - 09:30 م
الفنادق
الفنادق
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قال رامى رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ، إن فنادق المدينة تواصل استعداداتها لاستقبال سائحين من جميع الجنسيات، وخاصة السياح الروس، لافتًا إلى أن السائح الروسى أكد عشقه لشواطئ البحر الأحمر، خلال فترة الحظر الجوى، إذ كان يذهب إلى بيلاروسيا أو أى دولة مجاورة، ليستطيع السفر إلى المنتجعات المصرية.
وأضاف «رزق الله»، لـ«الدستور»، أن موافقة سلطتى الطيران المدنى فى مصر وروسيا على تسيير ٤ رحلات أسبوعية لشرم الشيخ والغردقة بدءًا من ٢٨ مارس المقبل، جاءت بعد تقدم عدد من الشركات الروسية التى تعمل بالسوق المصرية- بطلبات إلى الجانبين.

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