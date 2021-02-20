الفنادق تستعد لاستقبال الروس

قال رامى رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ، إن فنادق المدينة تواصل استعداداتها لاستقبال سائحين من جميع الجنسيات، وخاصة السياح الروس، لافتًا إلى أن السائح الروسى أكد عشقه لشواطئ البحر الأحمر، خلال فترة الحظر الجوى، إذ كان يذهب إلى بيلاروسيا أو أى دولة مجاورة، ليستطيع السفر إلى المنتجعات المصرية.

وأضاف «رزق الله»، لـ«الدستور»، أن موافقة سلطتى الطيران المدنى فى مصر وروسيا على تسيير ٤ رحلات أسبوعية لشرم الشيخ والغردقة بدءًا من ٢٨ مارس المقبل، جاءت بعد تقدم عدد من الشركات الروسية التى تعمل بالسوق المصرية- بطلبات إلى الجانبين.

