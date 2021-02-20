جابر عصفور: «المجال العام» فى مصر أكثر انفتاحًا الآن (حوار)

يعتاد الدكتور جابر عصفور دائمًا أن يلقى أحجارًا ثقيلة فى مياه الثقافة الراكدة، انطلاقًا من دوره المعرفى فى المجتمع وفى الثقافة المصرية والعربية بشكل عام، فهو ليس مجرد مفكر أو ناقد أدبى، بقدر ما هو حالة ثقافية متكاملة الأركان ومتعددة التجارب والمشارب المعرفية والعلمية والأدبية، كما أن لصوته أصداء تنويرية فعالة تجلت فى كتاباته الملهمة لقرائه وتلاميذه فى كل مكان.وفى حواره مع «الدستور»، يفتح الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، خزائن عقله الذى يحمل الكثير من الأفكار والتحليلات لواقعنا المعاصر ولقضايانا الشائكة التى تؤرق المجتمع، كما يضع حلولًا منهجية للكثير من الأزمات المتجذرة، سواء فى طريقة تفكير المجتمع أو فى أدائه العام وتعاملاته فى الحياة، كما يكشف عن خططه ورؤاه لإصلاح الحالة الثقافية وإطلاق عنان التنوير والمعرفة.ورأى المفكر الكبير أن المجال العام فى مصر يشهد حاليًا حالة أكثر انفتاحًا عن ذى قبل، حيث تزدهر الفضائيات وقنوات التليفزيون بالبرامج الثقافية المتعددة والمذيعين الذين يناقشون القضايا الخطيرة، كما رأى أننا سنصل حتمًا إلى حالة التنوير المنشودة التى تضعنا فى مصاف الدول المتقدمة.■ القرن السابق كان مليئًا بالحروب.. ورأى المفكرون أنه لا نجاة من هذه الحالة إلا بالمعرفة.. لماذا لا يلجأ العالم إلى الثقافة من أجل العيش فى سلام؟- بشكل عام لا مجال لنجاة البشرية من الهلاك إلا بالثقافة التى تشكل الوعى، من يقرأ يستطيع أن يدرك المخاطر التى تتعرض لها البشرية ويفكر فى إمكانية حلها، ويصبح العقل البشرى أكثر قدرة على مواجهة مشاكله، على سبيل المثال وصل عددنا اليوم إلى أكثر من ١٠٠ مليون نسمة، ولك أن تتخيل أنه فى بداية دخولى الجامعة كنا نحو ١٥ مليونًا فقط، ما يعنى أن نسبة الزيادة تتجاوز ٢٠٠٪، وإذا استمر المعدل بنفس النسبة لن يكون هناك مستقبل للتنمية فى مصر، وثمة عائق يحول بين الناس والاقتناع الكامل بذلك، هذا العائق يتمثل فى التأويلات الدينية الخاطئة، لذلك يجب علينا إعمال العقل فى الحياة واتباع فقه المصلحة.■ ما الذى يجب على الفرد أن يفعله فى ظل الظروف القاسية التى تجتاح الإنسانية الآن؟- أن يقف مع مصلحة الإنسان.. ابتداءً من بلده وانتهاء بالإنسانية جمعاء.■ بعض القراء قد ينفرون من كاتب ما لموقفه السياسى.. هل من حق القارئ محاسبة المبدع على سلوكه أو على مؤلفاته؟- الحكم فى النهاية على القيم العامة التى يبثها العمل الأدبى، على سبيل المثال الكتابة عن الجنس ليست دعوة لممارسته، لذلك يجب الفصل بين المؤلف وشخصياته، لأن الكاتب مطالب بتصوير شخصيات سوية وأخرى غير سوية، الصالح منها والفاسد، ولكى يكون الكاتب أمينًا فى الكتابة عن المجتمع عليه تصوير كل فئاته، وعلينا كقراء إدراك الفارق بين شخصية المؤلف وخياله، وإلا لأصبح نجيب محفوظ عاهرة ولصًا وفتوة، إنما كل ما فعله هو إطلاق العنان لخياله لخلق شخصيات موجودة بالفعل فى المجتمع.■ إذا نظرنا للبرامج التليفزيونية الثقافية الآن سنجدها قليلة للغاية.. هل أصبح الإعلام معاديًا للثقافة، أو بمعنى آخر.. إلى أى مدى يؤثر الإعلام سلبًا وإيجابًا على الثقافة المصرية؟- أعتقد أن السؤال متحيز، أنا أجلس أمام قناة «القاهرة والناس» وأشاهد إبراهيم عيسى فى برنامجه «حديث القاهرة» وهو برنامج ثقافى ١٠٠٪، لكن ماذا نفهم أولًا من كلمة ثقافة؟.. هى الوعى العام للمجتمع أو أسلوب حياة المجتمع، وبالتالى كل برنامج على شاشة التليفزيون يحرك الفكر أو يطرح قضايا إشكالية فى المجتمع ويستفز العقل الجمعى ولا يتجاهل دوره فى تأدية المتعة الجمالية الفنية هو برنامج ثقافى فى المقام الأول، وبالتأكيد هناك برامج موازية لـ«حديث القاهرة» فى القنوات الأخرى، وأظن أنه فى الأشهر القليلة الماضية أصبح المجال أكثر انفتاحًا، وأتمنى أن يستمر هذا الانفتاح فى المجال الثقافى.■ العقل النقدى المصرى.. هل ينتج قدر ما يستقبل أو يبدع أكثر مما يأخذ، أو بمعنى آخر.. متى نستبدل جمود النقل بغنى العقل؟- للأسف لا ينتج العقل النقدى المصرى الآن قدر ما يستقبل، يوجد الكثير مما يؤثر على العقل النقدى ويقيده، فتجد نفسك غير حر الحركة، ومطالبًا بعدم التطرق لأحاديث معينة حتى لا تُغضب أحدًا، نحن إلى الآن لم نصل إلى مرحلة الدولة الديمقراطية الحديثة ١٠٠٪ وإنما نحن فى الطريق، ولذلك ما زالت لدينا كوارث وجيوب إخوانية وسلفية جهولة وشائعات تؤدى إلى التمييز ضد الأقباط مثلًا، وعندما نتخلص من كل هذه المظاهر، ومن مثل هذه السلبيات، ستتحقق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وعندئذ نستطيع أن نقول عن أنفسنا إننا أصبحنا دولة متقدمة.■ وسط هذه الأحداث المتلاحقة.. كيف يمكن أن نتواصل مع التراث؟ وما سر حالة الجدل الدائمة بين الأصالة والمعاصرة؟- التعامل مع التراث ينبغى أن يقوم على إدراك قوانينه الداخلية فى علاقته بتغيير الأزمنة والأمكنة، وبموقفنا وموقعنا المعاصر وإلى أى اتجاه نريد أن نذهب، هكذا ينبغى أن يكون تعاملنا مع التراث، لنأخذ ما يستحق أن يدفعنا إلى الأمام، ونترك ما يقودنا إلى الخلف.■ كيف ننجو بتراثنا من إرهاب جعل أداته الرصاصة لا الكلمة؟- بتقديمه للناس والكشف عن نقاط العظمة فيه وإعادة طباعته وتقديمه للقراء والتعريف به، ليس فقط ذلك، بل تكرار التعريف به. فمثلًا كتاب رفاعة الطهطاوى «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» كان الكتاب الأول الذى يطبع فى المطابع الأميرية، تحدث فيه عن الحجاب فى مصر، ويحكى عن رحلته لفرنسا ورؤيته السيدات يعملن، ولأنه من بيئة محافظة والحجاب سائد فى مجتمعه بدأ فى إجراء مقارنة بين المجتمعين، وهل يزيد الحجاب من عفة المرأة؟ وهل إذا تركته يعنى ذلك أنها تركت عفتها وأدبها؟ فقال إن الأصل هو العفة، وطالما أن المرأة عفيفة وتخلص لما تؤمن به فلا مشكلة، لكن «اللخبطة» بالتعبير الشعبى جاءت من الخلط بين العفة وقطعة القماش التى تغطى الرأس، فى التراث أفكار جميلة، لكننا نعانى دون تنقيته، فلا بد أن يتم تنقيح التراث حتى نشيع ثقافة الاستنارة فى المجتمع كله، وهذا لن يأتى إلا بتوسيع أفق الاستنارة فى كل المجتمعات، أنا شخصيًا اقترحت أن تكون هناك مجموعة داخل مجلس الوزراء تسمى بـ«المجموعة التثقيفية» توازى المجموعة الاقتصادية، وهذه المجموعة التثقيفية تتكون على الأقل من ٥ وزارات هى: الثقافة والإعلام والتعليم العالى والتعليم العادى ووزارة الأوقاف، لأن وزارة الأوقاف تشرف على نحو مليون واعظ وإمام موزعين على أنحاء الجمهورية، هؤلاء لو أنرت عقولهم أناروا عقول المصلين فى المسجد.■ هل سنصل لليوم الذى يجتمع فيه رئيس الوزراء مع تلك المجموعة التثقيفية؟- نعم.. سوف نصل لذلك، فى يوم ما ستجتمع الدولة لذلك، لأنه لا حل أمامنا غيره، فعندما أرى خطر زيادة السكان الآن، أراه بعين المثقف، نجيب محفوظ لم يكن سوى نتيجة تعليم ليبرالى، ومنذ عام ١٩٨٨ حتى اليوم لم يفز مثقف مصرى واحد بجائزة نوبل فى حين فرنسا منذ فوزها الأول تفوز كل ٧ سنوات على الأكثر، بينما الفوز لم يتكرر فى مصر بسبب سوء التعليم.■ تقول إن تجديد الخطاب الدينى ليس مسئولية الأزهر فقط بل الجميع.. ما الدور الذى يمكن للمثقف أن يلعبه فى هذا الاتجاه؟- المثقف يكون بمثابة مصباح فى مجتمعه بمعناه الواسع لإنارة الطريق للآخرين، وعليه أن يقيم ماذا يقول الناس وكيف يُعملون العقل والقياس على كل ما هو مطروح، دور المثقف ليس سهلًا، بل يواجه مصاعب كبيرة وعليه أن يتحملها.■ فى أحد حواراتك مع شيخ الأزهر أحمد الطيب سألته: هل هناك سلطة دينية فى الإسلام فأجاب: لا.. لماذا لا يغلق هذا التأويل الباب أمام من يتاجرون بالإسلام؟- يتوقف التأويل هنا على مدى الاستجابة وما تمثله فى المرجعية الفكرية، فمثلًا ضع نفسك فى موضع مسئول وأنت تتعامل مع قضية السكان، ستجد نفسك أمام تأويلات دينية متعددة، وستختلف وجهات النظر، فى قضية السرقة مثلًا، هناك نص قرآنى يقول «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جزاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، لكن العقل يقول إن هناك بدائل للعقوبة.. وأسمح لى أن أقف وأقول: لا يوجد مجتمع إسلامى الآن يقطع يد السارق.■ التطرف الثقافى أو النقدى.. هل هو ابن البيئة المصرية والضغوط التى تعيشها، أم ظاهرة إنسانية عامة؟ ولماذا لم نتخلص حتى الآن من فكرة «معاداة المختلف»؟- إذا كان معنى التطرف هو عدم قبول المختلف فذلك خطأ فى المجتمع، حتى الدساتير تنص على قبول الاختلاف، ليست أفكارى وحدها الصحيحة، أفكارى وأفكارك من الطبيعى أن تختلف، ولا يمكنك الحكم على شخص بالإعدام بسببها، من حق كل شخص الدفاع عن أفكاره بما يرضى العقل والناس، والحكم الأمثل هو ما يؤكد مصلحة العامة.■ هل أسهم المثقف المصرى دون قصد فى تهميش دوره فى المجتمع، سواء بسلبية المشاركة الاجتماعية أو السياسية أو بانشغاله بقضايا لا تشغل عامة الناس؟- بالعكس لن تجد مثقفًا اجتهد فى إصلاح مجتمعه وهوجم وانقطع عيشه وحاول مساعدة المجتمع إلا المثقف المصرى، فقد مُلئت سجون «عبدالناصر» بالعقول المصرية وهناك أسماء نذكرها بفخر الآن، مثل محمود أمين العالم فى الأدب والفلسفة والفكر، فقد كان المثقف المصرى ولا يزال يدفع الثمن المقابل لأفكاره.■ لماذا إذن انسحب المثقف أو النخبة عمومًا من المشهد المصرى العام؟ وما الذى يمكن أن يعيدهما فى ظنك؟- المثقف المصرى الحقيقى لم ينسحب إطلاقًا، وإنما ظل يواصل الكتابة والتفكير دون اعتبار لأى عائق من الممكن أن يعوقه، هناك من تركوا أو طردوا من وظائفهم، ومن تم إبعادهم عن الإذاعة والتليفزيون، وهناك من قدموا التضحيات، وبرغم ذلك لم يتوقف المثقف عن أداء دوره، لكن وسيلة الاتصال بين المثقف والناس هى التى تختلف، والآن أظن أنه بدأ يستعيد دوره الحقيقى من خلال وسائل اتصال مختلفة.■ كنت وزيرًا للثقافة فى مرحلة حرجة ولم تسمح لك الظروف بتحقيق الكثير مما خططت له آنذاك.. فما الاستراتيجية التى ترى أن على الوزارة اتباعها فى المرحلة الحالية لصناعة مستقبل ثقافى فعال؟- بداية على الدولة أن تتولى مسئولية الثقافة بوجه عام، وأن تشارك فيها كل الوزارات إضافة إلى التنسيق بين أجهزة الوزارات والمجتمع المدنى ومؤسساتها الثقافية، وسبق أن تقدمت بمشروع ثقافى، لكنه لم يلق نجاحًا أو رواجًا، لعدم وجود إرادة سياسية وإدارة مالية، والمشروع كان قائمًا على الاستنارة، والإخوان والسلفيون آنذاك كانوا ضد مشروع الاستنارة، وقد سبق أن كتبت ذلك فى مقالاتى بالأهرام، وأرى أنه لا بد من تشجيع الناس على الحرية الفكرية، لأنها السلاح الأقوى أمام انتشار الفكر الإرهابى.■ كيف يجب أن يكون وزير الثقافة؟ من الأدباء أم يفضل أن يكون إداريًا؟ بمعنى آخر.. ما مواصفاته لكى يكون نموذجًا؟- أُفضل أن تعفينى من إجابة هذا السؤال حتى لا يظن البعض أننى أتحدث عن شخصى، مهمة وزير الثقافة صعبة والحمل ثقيل وعلينا أن نتعاطف معه، ولدينا الآن وزيرة ثقافة مثقفة وفنانة من طراز خاص، يكفى أنها جاءت للوزارة من باب الأوبرا التى لا يمتلك العالم العربى كله مثلها.الجدل حول العلمانية ما زال قائمًا فى مجتمعاتنا.. لماذا؟- الناس لم تعد تفكر فى ذلك لأننا لدينا بؤر تخلف لم تستطع الثقافة أن تنيرها، وستحل تلك المشكلة عندما يصلها النور، وأرى أن التنوير سيحدث بالتأكيد، لأنك لا تستطيع العيش فى الظلام للأبد، حتى لو وصلت متأخرًا لا بد أن يغمرك النور.