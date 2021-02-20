خالد الطوخى يكتب: الزيادة السكانية الخطر الحقيقى على خطط التنمية



تعتبر مشكلة الزيادة السكانية قضية مجتمعية وقومية تستحق أن نتوقف أمامها ونلفت النظر إليها، خاصةً فيما يتعلق بضرورة تغيير الصورة المغلوطة العالقة بأذهان الناس بشأن الرغبة فى زيادة النسل لأسباب ومعتقدات لم يعد لها وجود على أرض الواقع.

ما دفعنى للكتابة الآن عن هذا الموضوع هو هذا الحرص الدائم من جانب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على التنبيه لخطورة المشكلة السكانية على الدولة المصرية، والآثار السلبية التى تترتب على المواطنين حال استمرار تلك الزيادة. فمما لا شك فيه أن المسألة السكانية فى الوقت الراهن تشكل تحديًا للدول بصفة عامة على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فهناك الكثير من الحقائق لا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهلها، تلك الحقائق تتعلق بالمشكلة السكانية، فهى بقدر ما تمس الفرد والمجتمع، فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية، حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولى ضرورة الانتفاض لمواجهتها والتصدى لها.

لقد تحدث الرئيس السيسى مرارًا وتكرارًا فى العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة هذا النمو السكانى المتزايد، ودائمًا يناشد المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التى تقف عائقًا أمام جهود العمل الجبارة التى تجرى فى مختلف مجالات الدولة، وتكمن خطورتها فى أنها تقضى على جهود التنمية، لأن النمو السكانى يفرض ضغوطًا كبيرة على موارد البلاد، ويعيق جهود الدولة المبذولة فى التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة، ويشمل تهديدًا واضحًا على الاستقرار الاجتماعى، بل ويجعل من الصعب أيضًا توفير واستيعاب مطالب السكان فى الوقت الحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

واللافت للنظر أنه فى كلمته فى افتتاح عدد من مشروعات القطاع الصحى فى محافظة الإسماعيلية، قال السيسى إن التعريف بخطورة النمو السكانى مهم جدًا لكل الأسرة المصرية فى الريف والحضر، قائلًا: «أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدًا»، ولم يكتف السيد الرئيس بهذا القول بل أضاف أيضًا بقوله: «لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة.. مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة.. وإحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.. ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر».

وبالطبع فإنه يقصد بالمشكلة السكانية عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات؛ لذا فإننى أرى أن القضية السكانية فى مصر أساسها عدم التوازن بين عدد السكان والموارد الاقتصادية، ولا جدال أن مشكلة الزيادة السكانية المتسارعة فى المجتمع المصرى من العقبات الرئيسية أمام جهود التنمية فى العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمة والخدمية، كما أنها حجر عثرة فى طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر، بالإضافة إلى تهديد الاستقرار الاجتماعى والحد من نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومى.

وفى هذا السياق، فإننى أرى أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام، ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها فى كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية التى تحدد طبيعة المشكلة السكانية وهى عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، لذا يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق الفرد فى الإنجاب المتناسبة مع قدراته، وحق المجتمع فى التقدم والنمو.

وتشير الإحصائيات السكانية إلى أن عدد سكان مصر عام ١٨٠٠ بلغ نحو ٢٫٥ مليون، ووصل إلى ٤٫٥ مليون فى عام ١٨٥٠، وفى ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من ٢٠ مليونًا عام ١٩٥٠ إلى ٤٠ مليونًا عام ١٩٧٨، وفى عام ٢٠٠٥ بلغ نحو ٧٠ مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر فى الداخل ٨٧.٩ مليون نسمة فى عام ٢٠١٥، وفى عام ٢٠١٦ وصلوا إلى ٩٢ مليون نسمة، فى حين وصلوا إلى ٩٤.٧ مليون نسمة وفقًا لتعداد ٢٠١٧، وفى بداية عام ٢٠١٨ وصل عدد السكان إلى ٩٦.٣ مليون نسمة، وفى عام ٢٠١٩ وصل إلى ٩٨ مليون نسمة، أما عام ٢٠٢٠ فوصل لـ١٠٠ مليون نسمة فى الداخل، أما فى هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مصر ١٠١٫٥٣٠٫٤١١ نسمة.

وإذا نظرنا لهذه الإحصائيات سنجد أن النمو السكانى فى مصر يفوق النمو السكانى فى العالم بمعدل ٢.٦٪ سنويًا مقابل ١.٢٪، وتوضح النظرة المتعمقة للوضع السكانى فى مصر أن زيادة عدد المواليد هى المسئولة عن النمو السكانى المرتفع فى مصر ليصل إلى طفل كل ١٥ ثانية؛ مما يعنى ٢.٥ مليون مولود سنويًا، وأن استمرار معدل الإنجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام ٢٠٣٠ لما يقرب من ١٢٠ مليون نسمة، كما أن معدل الزيادة السكانية فى مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة.

وتبرز خطورة الأمر فى استمرار نمو السكان على هذا المنوال، إذ يقدر تعداد مصر فى هذه الحالة بنحو ١٣٢ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠، أى بزيادة قدرها ٣١ مليون نسمة فى غضون ١٠ أعوام فقط.

وتشير جميع الدراسات التى تناولت هذا الجانب، إلى أن النمو السكانى فى مصر كان له أثر سلبى على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، حيث إن الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات وانتشار ظاهرة البطالة والانخفاض فى نسبة الأجور فى القطاعين العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وانهيار المرافق العامة، كما تحتاج مشكلة الزيادة السكانية إلى الوقوف عندها طويلًا وفهم أسبابها ومحاولة علاجها، كى لا يمتد أثرها السلبى إلى المجتمع ككل، لأن ذلك سيؤدى إلى حدوث اختلالات فى النظام المجتمعى فى الدولة، وقد يسبب ظهور الجريمة وانتشارها، بسبب تفشى البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل، ومن آثارها أيضًا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى صعوبة رعاية الأبناء، وانخفاض المستوى المعيشى للأسرة وعمالة الأطفال وكثرة الخلافات الأسرية.

