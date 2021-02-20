مصرع سباك سقط من الطابق العاشر أثناء عمله بالبحيرة

لقى سباك، اليوم السبت، مصرعه، إثر سقوطه من الدور العاشر أثناء عمله بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كفر الدوار العام.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام يفيد بوصول "أحمد سعيد جمعة عبد السيد" ٣٤ سنة مقيم بقرية السعرانية دائرة المركز إلى المستشفى جثة هامدة.وبالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء عمل المجنى عليه فى تركيب السباكة بإحدى العمارات السكنية بمدينة كفر الدوار سقط من الدور العاشر.تم عمل المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.