استهداف قاعدة بلد الجوية العراقية بـ4 صواريخ

سقطت 4 صواريخ من نوع كاتيوشا، مساء اليوم السبت، على قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين العراقية دون خسائر حتى الآن.وأكدت مصادر عراقية مساء اليوم أن صاروخين استهدفا الجناح العسكري الأمريكي الخاص لشركة سالي بورتر في قاعدة بلد الجوية، بينما استهدف الصاروخان المتبقيان مناطق أخرى، حسب وسائل الإعلام العراقية.وأفادت المصادر ذاته بأن القصف أسفر عن إصابة متعاقد مع الجيش العراقي جراء القصف الصاروخي على قاعدة بلد الجوية.يذكر أن مليشيات عراقية كثفت مؤخرا هجماتها ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، فيما أكدت واشنطن أنها سترد على أي هجمات تستهدف قواتها وأنها ستزيد من انتشار قواتها بالعراق.