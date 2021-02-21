أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 21-2-2021

سعر الريال السعودي اليوم الأحد فى البنوك المصرية

سعر اليورو أمام الجنيه

كما شهدت عملة الصرف الأوروبية "اليورو" استقرارًا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، لتسجل في بنك البركة للشراء 18.78 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.83 جنيه وللبيع 19.05 جنيه، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر اليورو للشراء 17.88 وللبيع 18.10 جنيه.