زيارات «الدبيبة» السرية!

رسائل عديدة مهمة حملتها زيارة عبدالحميد الدبيبة إلى مصر، المتعايشة مع الأزمة الليبية فى كل مراحلها، والملمّة بتفاصيلها، التى توافق فيها الليبيون، عبر «إعلان القاهرة»، على تقاسم السلطة، وإخراج المرتزقة والتوزيع العادل لثروات البلاد. ومع أنها الزيارة الخارجية الأولى، المعلنة، لرئيس الوزراء الليبى الجديد منذ تكليفه بالمنصب، إلا أن وكالة «رويترز» زعمت، فى تقرير نشرته الخميس، بأن الدبيبة زار تركيا الأسبوع الماضى!برعاية أممية، انتهى تصويت أعضاء ملتقى الحوار الليبى، فى جنيف، بفوز قائمة تضم محمد يونس المنفى، رئيسًا للمجلس الرئاسى، بجانب موسى الكونى، وعبدالله اللافى، عضوين فى المجلس، مع عبدالحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على ٣٩ صوتًا من أصل ٧٤، هم أعضاء الملتقى، الذى يمثل كل جغرافية وقبائل وشرائح الشعب الليبى. ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة فى ٢٤ ديسمبر المقبل.ارتباط مصر بليبيا تاريخى وأبدى، وليس مبنيًا على مصلحة مؤقتة أو حسابات المكسب والخسارة. وعمليًا، طبيعى أن تكون القاهرة هى الوجهة الأولى لرئيس الحكومة الجديد ذى الخلفية الاقتصادية. وأن يتم التوافق، على تبادل الزيارات على مستوى المسئولين التنفيذيين لنقل الخبرات والتجربة المصرية إلى الجانب الليبى، خاصة على مستوى الخدمات واستعادة الأمن والتعاون الاقتصادى، وتأهيل الكوادر الليبية فى مختلف المجالات.زيارة رئيس الوزراء الليبى إلى القاهرة لم تكن الصفعة الأولى التى تلقتها تركيا، إذ سبقتها زيارة رئيس المجلس الرئاسى إلى الشرق ولقاؤه المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب. والاثنان أكدا دعمهما للمجلس الرئاسى الجديد، حتى يتم إخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والوصول إلى الانتخابات.مع ذلك، تكرر ادّعاء وكالة «رويترز» العابر، فى تقرير طويل نشره موقع «عربى بوست»، الذى تموّله قطر ويديره وضاح خنفر، مدير قناة «الجزيرة» السابق، أن الدبيبة أجرى «زيارة سرية لأنقرة التقى خلالها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى ١٠ فبراير الجارى». وزاد على ذلك، فأضاف أنه «بعد يوم من زيارته أنقرة توجه الدبيبة إلى العاصمة القطرية الدوحة». كما ادعى ذلك الموقع القطرى، أن زيارة الدبيبة إلى القاهرة «كان من المفترض أن تكون سرية»، لكن «المخابرات المصرية سارعت بتسريب أنباء عنها»!إلى الوكالة البريطانية والموقع القطرى، انضمت وكالة «الأناضول» التركية، ونسبت إلى الدبيبة تصريحات لا تتفق مع غضب تركيا وقطر، الذى ترجمه رجلهما خالد المشرى، بتشكيكه فى شرعية ملتقى جنيف، خلال مداخلة مع قناة «فرانس ٢٤»، مساء الخميس. والمذكور، قيادى فى حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لـ«إخوان ليبيا»، وانسحب من المنافسة على منصب رئيس المجلس الرئاسى، بسبب ترتيبات لم يتمكن الإخوان من إكمالها.يمكنك أن تتشكك فى مزاعم الزيارة السرية، أو الزيارتين السريتين، وفى التصريحات، التى نقلتها «الأناضول»، وأيضًا فى إعلان الرئاسة التركية عن قيام أردوغان بتهنئة الدبيبة والمنفى «خلال اتصالين هاتفيين»، لأنك ببساطة لن تجد أى ذكر لهذا كله فى حسابى المنفى والدبيبة الرسميين، على تويتر، مع أن الأخير بدا حريصًا على ذكر كل تحركاته، منذ تكليفه بمنصبه، وكذا كل الاتصالات، التى تلقاها من مسئولين عرب وأجانب.لو دخلت برجلك اليمين إلى حساب «الدبيبة»، ستجد أنه كتب فى ٧ فبراير عن تلقيه اتصالات من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وهشام المشيشى، رئيس وزراء تونس، وسفراء الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، وكندا، وفى ١١ فبراير كتب عن اتصال هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا، وفى ١٢ فبراير عن اتصال بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربى، و... و... وصولًا إلى التغريدة، التى كتبها فى ١٦ فبراير، عن مكالمته التليفونية مع أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة.قد يكون الدبيبة التزم بـ«سرية» زيارة أنقرة، وتجنب الكتابة عنها، لكن تجاهله مكالمة أردوغان، وعدم إشارته إليها، بفرض حدوثها، لا يمكن تفسيره إلا بأنه وجد فى الزيارة والمكالمة شرًا حاك فى صدره وخشى أن يطّلع عليه الناس. وفى المقابل، ستجده يعرب فى ١٠ فبراير، عن سعادته «بتلقى اتصال من الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى»، ويؤكد أنه يتطلع «إلى علاقات قوية واستراتيجية مع كل الدول الجارة والشقيقة». وأضف إلى ذلك أن محمد يونس المنفى، كتب بعد يومين اثنين من انتخابه رئيسًا للمجلس الرئاسى: «أبدأ مسيرتى فى الوطن بزيارة بعد غد للعصية بنغازى، ثم لدرة الشرق طبرق، وستكون أول زيارة خارجية للقاهرة أكبر الجيران»... وأخيرًا، تظل مصر هى اللاعب الأهم، الأساسى والرئيسى، فى القضية الليبية، سياسيًا، أمنيًا واقتصاديًا، وقطعًا سيستمر التنسيق المشترك بين البلدين، وبين القوى الدولية، الشقيقة والصديقة، لتحقيق الاستقرار وبناء دولة ليبية قوية.