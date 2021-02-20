طبيب يوضح أسباب ضعف عضلة القلب

تعتبر ضعف عضلة القلب أو اعتلال العضلة من الأمور التى تتسبب فى الكثير من المشكلات الصحية الخطيرة.من جانبه؛ أوضح الدكتور جمال سامى، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، أن المقصود بضعف عضلة القلب هو عدم قدرته على ضخ الدم كما ينبغي لباقي أعضاء الجسم، وذلك قد ينجم عن حالتين، ضعف في العضلة، أو زيادة سمك العضلة.وأشار أستاذ القلب، إلى أن ضعف عضلة القلب هى حالة تنجم عن مجموعة واسعة من الأسباب والأمراض القلبية، حيث تفقد عضلة القلب مرونتها ما يؤدي إلى اعتلالها وضعفها وبالتالي قصور القلب في ضخ الدم.وأضاف سامى، أن في المراحل المبكرة من ضعف عضلة القلب واعتلالها قد لا تظهر أية أعراض واضحة، حيث قد يتم اكتشاف الحالة عن طريق الصدفة بواسطة الأشعة السينية عند فحص حالة أخرى.وتتمثل الأعراض التعب المستمر وغير المبرر، الضعف والوهن، ضيق التنفس، خفقان في القلب، الإغماء، بالإضافة الى الحاجة لبذل مجهود من أجل التنفس حتى خلال وضع الراحة.