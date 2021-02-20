«قوم ذاكر».. الباز لـ«الطلاب»: البلد لن تتحمل الإغلاق الكلي

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المجلس الأعلى للجامعات أعلن مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الأول، وموعد عودة الدراسة للترم الثاني.





وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن امتحانات الجامعات في مصر ستبدأ يوم السبت 27 فبرايرالجاري، ومع عودة الدراسة سيتم حضور طلاب الكليات النظرية يومين بالأسبوع، و4 أيام للكليات العملية.





ولفت "الباز"، إلى أن هناك حالة من الإلحاح من الطلاب لتأجيل الامتحانات والدراسة بسبب كورونا، منوها أن هناك بعض الطلاب يحاول فرض رأيه بتأجيل الامتحانات لأن أغلب الطلاب غير مستعدين للامتحانات.