2323 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، تسجيل 2323 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 353 ألفا و371 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4297 حالة، في حين يرقد 930 شخصًا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 307 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية؛ للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14145 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.