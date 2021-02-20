إجمالي إصابات كورونا في قبرص 33 ألفًا و153 حالة

أعلنت سلطات الصحة في قبرص، السبت، عن تسجيل 107 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وعدم تسجيل وفيات جديدة بين المصابين بالفيروس.وذكرت صحيفة سايبرس ميل القبرصية عبر موقعها الإلكتروني أن اليوم الأخير شهد إجراء 31 ألفًا و755 اختبارًا للكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19"، وهو ما يعني أن نسبة الاختبارات الإيجابية بين إجمالي الاختبارات بلغ 0.34 بالمائة، ما يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي إلى 33 ألفًا و153 حالة، توفيت منها 229 حالة.