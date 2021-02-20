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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم: أرضينا الجميع في امتحان 7 مارس للشهادة الإعدادية

السبت 20/فبراير/2021 - 08:59 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نسعى لمصلحة الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.

أضاف شوقي، في تصريحات السبت، أن الوزارة أتاحت لأولياء الأمور حرية الاختيار، لكن كل أسرة ترغب في حل خاص بها، مطالبًا بضرورة أن يساعد بعضنا البعض في نجاح العملية التعليمية.

أشار الوزير إلى أنه بعد اعتراض أولياء الأمور على قرار ضم الترمين للشهادة الإعدادية، تم التوصل إلى حل يُرضي الجميع وهو امتحان من متعدد مقرر له 7 مارس المقبل لطلاب الشهادة الإعدادية على مناهج الترم الأول قائلًا: "أولياء الأمور كانوا معترضين على امتحان للترمين، فعملنا الامتحان ده لإعفاء الطالب من الترم الأول".

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