100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في أفريقيا

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن 3.8 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد سُجلت في مختلف البلدان الأفريقية منذ بداية تفشي الجائحة وحتى اليوم السبت، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس على مستوى القارة.وقال الحساب الرسمي للمكتب الإقليمي للمنظمة في افريقيا على منصة "تويتر": "أكثر من 3.8 مليون حالة كوفيد-19 في القارة الأفريقية - مع أكثر من 3.3 مليون حالة تعافي، و100 ألف حالة وفاة".ويؤكد المراقبون أن عدد الإصابات والوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في أفريقيا أعلى بكثير من الأعداد المسجلة.