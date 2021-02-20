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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول الدفعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لكورونا إلى لبنان

السبت 20/فبراير/2021 - 08:33 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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وصلت إلى لبنان الدفعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في وقت تتواصل فيه عمليات التلقيح داخل عموم لبنان ابتداء بالطاقم الطبي ومن تتجاوز أعمارهم 75 عاما، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات لتوريد كميات تكفي جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وحملت طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط (الناقل الوطني اللبناني) قادمة من بلجيكا الدفعة الثانية من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر، والبالغ حجمها 31 ألفا و500 جرعة من أصل مليونين و100 ألف جرعة تعاقد عليها لبنان مع الشركة الأمريكية بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولي تبلغ قيمتها 34 مليون دولار.

وكان لبنان قد تسلم السبت الماضي الدفعة الأولى من لقاح شركة فايزر والتي بلغ حجمها 28 ألفا و500 جرعة، حيث انطلقت في اليوم التالي مباشرة عمليات التلقيح في عموم البلاد.

وجرى على الفور نقل الدفعة الثانية من اللقاح بواسطة سيارات مجهزة إلى مراكز الحفظ التابعة لوزارة الصحة والمجهزة بثلاجات أعدت خصيصا لتخزين اللقاح تحت درجة حرارة 70 تحت الصفر، تمهيدا لنقلها إلى المستشفيات الحكومية والجامعية التي اعتُمدت كمراكز للتلقيح.

وأنشأ لبنان منصة ألكترونية لتمكين الراغبين من تلقي اللقاح من تسجيل أنفسهم، حتى يُمكن إبلاغهم بمواعيد تلقي اللقاح الذي سيُعطى على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، وتم تحديد الفئات الأولى التي ستتلقى اللقاح بالأشخاص الذين يبلغون من العمر 75 عاما فما فوق، ومن يعانون أمراضا مزمنة تجعل إصابتهم بفيروس كورونا تمثل تهديدا قويا على حياتهم، فضلا عن العاملين في القطاع الطبي من أطباء وممرضين وأطقم الإسعاف.

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