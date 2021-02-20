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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

براءة متهم والمؤبد لـ3 آخرين بتهمة قتل طالب بالدقهلية

السبت 20/فبراير/2021 - 09:55 م
متهم
متهم
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، اليوم السبت، فى القضية رقم 8771 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1365 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة، والمتهم فيها كل من المرسى مصطفى المرسى 58 عاما ونجليه رضا 30 عاما عامل، ومحمد 33 عاما، وإسلام أحمد حسنى 36 عاما، بقتل كريم عادل على ١٥ عاما ابن قرية البقلية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء لهوه أمام منزلهم في شهر مايو من العام الماضى، ببراءة المتهم الأول والمؤبد للثلاثة الآخرين.

كانت المحكمة قد استأنفت اليوم نظر القضية، حيث استمعت إلى مرافعة الدفاع ومحامى أسرة المجنى عليه، حيث طالب محمد حسين نيل محامى المجنى عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهى الإعدام شنقا لأنهم قاموا بارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد وانتظروه، وقاموا بالاعتداء قاصدين قتله.

وتعود الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضى عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ إلى مأمور مركز  شرطة المنصورة، بمصرع طالب داخل قرية البقلية وإصابة زميل له على يد جيرانهم.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كريم عادل على 16 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادى نتيجة طعنة نافذة بالرقبة بسلاح أبيض وإصابة زميله كريم، حيث تبين أن المجني عليه كان يلعب أمام منزل المتهمين بقرية البقلية مع زميله المصاب وأولاد عمه وبعد مطالبة الجاني للمجني عليه وزميله بالكف عن اللعب وترك المكان نشبت مشادة بينهم، وقام المتهمون بالتعدى بالضرب على المجنى عليه وزميله، إلا أنه لقي مصرعه متأثرا بإصابته فيما أصيب زميله بجروح قطعية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات التى احالتهم إلى المحاكمه الجنائية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأربعة بتاريخ 27 مايو 2020 بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية قد قتلوا المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين وشومة" وتربصوا بالمجنى عليه منتظرين قدومه وما أن ظفروا به حتى قام المتهمون بالتعدى عليه بالضرب بأن كالوا له طعنتين نافذتين بالصدر من الناحية اليسرى باستخدام الأسلحة البيضاء سالفة الذكر حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء سكاكين وشومة وبدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

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