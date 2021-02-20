رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتداب الأدلة الجنائية فى حريق مول التوحيد والنور بالتجمع

السبت 20/فبراير/2021 - 09:45 م
حريق مول التوحيد
حريق مول التوحيد والنور
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، بانتداب الأدلة الجنائية لكشف أسباب نشوب حريق داخل مول التوحيد والنور بمنطقة التجمع.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن ماسًا كهربائيًا وراء نشوب الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق في مخزن أجهزة وأدوات منزلية داخل مول التوحيد والنور فى التجمع الخامس دون وقوع أي إصابات، وتبين أن الحريق وقع في بدروم المبنى، وتمكنت القوات من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران لعقارات مجاورة، وأجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وقال مصدر أمني: إن غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى بدروم لمول التوحيد والنور فى التجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

الباز يكشف: هكذا استفاد المواطن من الإصلاح الاقتصادي

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وفاة النحات الإيطالي صاحب تمثال الثور البرونزي رمز وول ستريت بنيويورك

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

أوجست.. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

أيام زمان

لماذا رفضت ابنة أسمهان ظهور والدتها على الشاشة؟

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

«نوار» يفتتح معرض «ثلاثية نحت» بمشاركة 93 عملًا فنيًا فى «ضى» (صور)

جابر عصفور: «المجال العام» فى مصر أكثر انفتاحًا الآن (حوار)

مجدي أحمد علي: تعاون مع أنس الوجود لإخراج عمل سينمائي من كتابات صبري موسى

استمرار فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالمنيا