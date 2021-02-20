481 ألفًا إجمالى إصابات كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 480 ألفا و948 حالة.وأفاد بيان للوزارة بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 9972 فحصا، قد بلغ 5099195 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في مارس من العام الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8 آلاف و548 حالة، كما تم تسجيل 772 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 464 ألفا و43 حالة.