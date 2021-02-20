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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على أعمال سحر ودجل في حملة لتنظيف المقابر بالوادي الجديد

السبت 20/فبراير/2021 - 09:02 م
حملة لتنظيف المقابر
حملة لتنظيف المقابر بالوادي الجديد
محمد مهدي
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عثر بعض الشباب المتطوع بتنظيف المقابر بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، على بعض الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة بجوار المقابر أثناء تنظيفها لإزالة الأعشاب الجافة.

وعثر الفريق المتطوع على أعمال سحر ودجل عثر عليها أثناء تنظيف المقابر بمدينة موط، التى تنوعت ما بين طلاسم مكتوبة وملابس أطفال ورجال وسيدات عليها عقد واربطة وشاش ملفوف بطرق غريبة.

وأكد أحد الشباب المتطوع أن الحملة مستمرة في جميع قرى ومدن المحافظة لخدمة الأهالي الذين يعانون من أعمال السحر والشعوذة، مؤكدا أنه يوجد فريق متخصص لفك وبطلان هذه الأعمال التي تكاد تؤذي الأهالي والمواطنين.

وانطلقت حملة تنظيف المقابر بمدينة موط بمحافظة الوادي الجديد، حيث عثرت الحملة على أعمال سفلية وطلاسم تم تنفيذها على عظام حيوانات وعظام بشرية، وتم العثور على العشرات من أعمال السحر بمختلف مقابر المنطقة، كما تم العثور على كفن صغير مكتوب عليه بعض الطلاسم وأسماء أشخاص بغرض الموت، لافتا إلى أن عملية إبطال السحر تكون بوضعه في إناء به ماء وملح.

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