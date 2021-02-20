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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مفاجأة.. موعد عرض مسلسل لؤلؤ الجزء الثاني في 2021

السبت 20/فبراير/2021 - 09:10 م
لؤلؤ
لؤلؤ
حسن أمين
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يقدم لكم «الدستور» موعد عرض مسلسل لؤلؤ الجزء الثاني فى 2021 
ينتظر متابعو المسلسل الدرامي "لؤلؤ" الذي تخوض بطولته الفنانة مي عمر الجزء الثاني من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وانتهت حلقاته يوم الخميس الماضي.

الجزء الثاني لمسلسل لؤلؤ

وأعلنت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل لؤلؤ عن بدء التجهيزات لكتابة الجزء الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل منذ بداية عرضه في يوم 27 ديسمبر 2020 ويعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر.

وتصدر المسلسل تريند محركات البحث على موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، حيث حقق المسلسل منذ بداية عرضه نحو مليار مشاهدة كمجموع مشاهدة الحلقات منذ البداية وحتى نهاية عرضه.

واعتمد مخرج العمل محمد عبد السلام على ترك نهاية المسلسل مفتوحة من أجل التشويق للجزء الثاني حيث انتهت الحلقة الأخيرة بالقبض على الفنان إدوارد بعد إبلاغه عن نفسه لقتل الفنان محمد الشرنوبي الذي جسد شخصية تدعى "بودا" بعد أن قام باستفبزاز لؤلؤ بمقطع فيديو اغتصاب مقابل دفع مبلغ مادي كبير.

موعد عرض مسلسل لؤلؤ الجزء الثاني فى 2021

ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل في التحضير للجزء الثاني من المسلسل عقب انتهاء الموسم الرمضاني المقبل، حيث يتم عرض المسلسل قبل نهاية عام 2021.

وعن المشهد الأخير في المسلسل روت الفنانة مي عمر خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي إنها بكت في تصوير الحلقة الأخيرة من العمل مشيرة إلى أن الفنان إدوارد الذي جسد شخصية "مجدي" لم تكن من المفترض أن تكون هذه نهايته خاصة أن شخصيته أثناء العمل كانت نقية للغاية.

أبطال مسلسل لؤلؤ

وشارك في مسلسل لؤلؤ عدد كبير من النجوم بجانب الفنانة مي عمر وهم كل من الفنان أحمد زاهر، وهيدي كرم، وإدوارد، ونجلاء بدر، ونيرمين الفقي، وعماد زيادة، وسلوى عثمان، والمطرب محمد الشرنوبي.

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المسلسل قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشرف على الإخراج والسيناريو المخرج محمد سامي.

 قصة مسلسل لؤلؤ

ويدور مسلسل لؤلؤ في إطار اجتماعي تشويقي حول قصة صعود مطربة شابة وتجسدها الفنانة مي عمر وتحلم بأن تصبح مطربة مشهورة وذلك بعد ان فقدت والدتها في سن صغيرة ونشأتها في ملجأ للأيتام وتمر بالعديد من الصعاب والصدمات والمؤامرات بين الأشخاص التي تقابلهم في حياتها على المستوى الفني والشخصي.

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