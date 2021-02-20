غدًا.. الحكم على متهم بقتل جاره

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الأحد، الحكم على عامل مصنوعات جلدية قتل جاره.يصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال.كشف أمر الإحالة عن قتل المتهم حسن.م، عامل مصنوعات جلدية، المجني عليه محمد فتحي عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأنه وعلى أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما. تحصل على سلاحين أبيضين «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وقصد الحانوت محل عمل المجني عليه، وما أن أبصره فبسط يده لقتله وما بسط الأخير يده لردعه، فأشهر في مواجهته السلاح الأبيض السابق البيان وعاجله بطعنة في صدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيًا بالأوراق والتي أودت بحياته.