باكستان تستلم 5 ملايين جرعة من لقاحات كورونا مارس المقبل

أعلن مركز القيادة والعمليات المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان اليوم السبت، أنه من المقرر وصول ما لا يقل عن 5.6 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى البلاد بحلول نهاية مارس المقبل.وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات في بيان لها، أوردته صحيفة باكستان توداي الباكستانية- إنه من أصل الـ 5.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، من المقرر أن تصل 2.8 مليون جرعة من مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى البلاد في الأسبوع الأول من مارس على أن تصل الـ8ر2 مليون جرعة المتبقية بحلول الأسبوع الثاني من مارس.وتستلم باكستان ما مجموعه 17.1 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بحلول نهاية يونيو المقبل.