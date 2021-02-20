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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات: ماس كهربائي وراء حريق فرع التوحيد والنور بالتجمع

السبت 20/فبراير/2021 - 08:58 م
حريق فرع التوحيد
حريق فرع التوحيد والنور بالتجمع
هدير مصطفي
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة نشوب حريق داخل مخزن أدوات وأجهزة منزلية ببدورم لفرع التوحيد والنور بالقاهرة الجديدة أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائي، مؤكدة أن الحادث لم يسقر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في بدروم لمول التوحيد والنور في التجمع وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق وتحرر محضر بالواقعة.

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