وصول جثمان غريق مصري عُثر عليه بشاطئ غزة برفح إلى بورسعيد (صور)

شهد محيط مستشفى السلام الدولي، إجراءات أمنية مشددة، وذلك أثناء وصول جثمان الشهيد "ماهر جابر"، أحد ضحايا غرق لنش بالبحر المتوسط، وذلك بعد العثور عليه بشاطئ غزة برفح، بعدما غرق أثناء شحن عدد من الطرود التابعة لأحد التوكيلات الملاحية بمحافظة بورسعيد.واستقبل الجثمان عددًا من أهالي الشهيد وزملائه، حيث تم وضعه بمشرحة مستشفى السلام، وسط حالة من الحزن، تمهيدا لوصول النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.يذكر أن السلطات الأمنية بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة قد عثرت على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة جنوب القطاع فجر اليوم السبت، وتُشير أوراق ثبوتية، عُثر عليها بحوزة الجثة إلى أن صاحبها مصري الجنسية ويدعى ماهر جابر خلة عبيد من محافظة بورسعيد، وتبين أن الفقيد يرتدي بدلة غطس، وعثر بحوزته على بطاقة شخصية وتصريح دخول الميناء ورخص قيادة ومبلغ مالي يقدر بـ600 جنيه، وتقوم الأجهزة المختصة بالبحث عن 3 مفقودين آخرين.