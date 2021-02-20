مطرانية بورسعيد تعلن صلاة الجنازة على ضحية اللانش المنكوب غدًا

أعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن صلاة الجنازة على الشهيد ماهر جابر خلة، الذي تم العثور على جثمانه على شاطئ رفح الفلسطينية، بعدما جرفته الأمواج إلى هناك بعد غرق لانش بورسعيد المنكوب الغارق، ستكون غدا الأحد، من كنيسة أبي سيفين.وأكد القس أرميا فهمي أن كنيسة أبو سيفين تجهز الآن الإجراءات اللازمة والاستعدادات لصلاة الجنازة على الشهيد ماهر جابر، متابعا أنه باسم الأنبا تادرس مطران المحافظة وجميع الآباء يتقدمون بخالص التعازي لأسرة المتوفي، داعين الله أن يلهم أسرته الصبر وأن يرحمه.وتابع: "نحن الآن في انتظار وصول الجثمان إلى محافظة بورسعيد؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم الجثة لأهله لدفنه".وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، في تصريح مقتضب أعلن العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم السبت، وتُشير أوراق ثبوتية عُثر عليها بحوزة الجثة إلى أن صاحبها مصري الجنسية.يذكر أن فرق البحث والجهات المعنية بمحافظة بورسعيد، تكثف جهودها منذ أيام للبحث عن ضحايا واقعة غرق لنش أحد التوكيلات الملاحية الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، لليوم الثالث على التوالي.وخرج لنش إبراهيم رجب، مساء الثلاثاء الماضي، لأداء إحدى الخدمات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية بتوصيل طرود إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط، وعليه شخصان من التوكيل الملاحي وهما: "محمود السيد، وماهر جابر"، واثنين من البحارة وهما: "صلاح، ومحمد الخنيني"، وسائق اللنش ويدعى "رجب صبح"، إلا أن اللنش انقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.