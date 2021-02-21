تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 21-2-2021 في مصر

سقوط أمطار على السواحل





درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

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كما أكد خبراء هيئة الأرصاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء، أما فيما يخص حالة البحر المتوسط، فأكدت هيئة الأرصاد، أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر.العظمى الصغرىالقاهرة 18 09الإسكندرية 18 10وادى النطرون 17 09طنطا 18 09شبين الكوم 18 09دمنهور 18 10بلطيم 18 10مطروح 17 10السلوم 18 08سيوة 18 05بورسعيد 17 10دمياط 17 10الزقازيق 18 09المنصورة 17 09الإسماعيلية 17 07السويس 18 09العريش 18 08رفح 18 08رأس سدر 19 10نخل 16 03نويبع 19 13طابا 18 11كاترين 11 01الطور 21 13شرم الشيخ 21 14الغردقة 21 12مرسى علم 20 13الفيوم 19 08بنى سويف 19 07المنيا 19 06أسيوط 19 06سوهاج 20 07قنا 21 08الأقصر 22 08أسوان 23 09طقس اليومإدفو 23 11أبوسمبل 22 12الوادى الجديد 21 07شلاتين 26 15أبورماد 25 14حلايب 23 17رأس حدربة 22 16