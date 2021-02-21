تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021
الأحد 21/فبراير/2021 - 08:04 ص
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يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر اليوم الأحد 21-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.
وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد سيشهد طقسًا مائلًا للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء، ومعتدلًا على شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وباردًا على جنوب سيناء.
سقوط أمطار على السواحل
كما أكد خبراء هيئة الأرصاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء، أما فيما يخص حالة البحر المتوسط، فأكدت هيئة الأرصاد، أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر.
القاهرة 18 09
الإسكندرية 18 10
وادى النطرون 17 09
طنطا 18 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 17 10
السلوم 18 08
سيوة 18 05
بورسعيد 17 10
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 17 09
الإسماعيلية 17 07
السويس 18 09
العريش 18 08
رفح 18 08
رأس سدر 19 10
نخل 16 03
نويبع 19 13
طابا 18 11
كاترين 11 01
الطور 21 13
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 19 08
بنى سويف 19 07
المنيا 19 06
أسيوط 19 06
سوهاج 20 07
قنا 21 08
الأقصر 22 08
أسوان 23 09
طقس اليوم
إدفو 23 11
أبوسمبل 22 12
الوادى الجديد 21 07
شلاتين 26 15
أبورماد 25 14
حلايب 23 17
رأس حدربة 22 16
وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد سيشهد طقسًا مائلًا للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء، ومعتدلًا على شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وباردًا على جنوب سيناء.
تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 21-2-2021 في مصر
سقوط أمطار على السواحل
كما أكد خبراء هيئة الأرصاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء، أما فيما يخص حالة البحر المتوسط، فأكدت هيئة الأرصاد، أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر.
درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرى
القاهرة 18 09
الإسكندرية 18 10
وادى النطرون 17 09
طنطا 18 09
شبين الكوم 18 09
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
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مطروح 17 10
السلوم 18 08
سيوة 18 05
بورسعيد 17 10
دمياط 17 10
الزقازيق 18 09
المنصورة 17 09
الإسماعيلية 17 07
السويس 18 09
العريش 18 08
رفح 18 08
رأس سدر 19 10
نخل 16 03
نويبع 19 13
طابا 18 11
كاترين 11 01
الطور 21 13
شرم الشيخ 21 14
الغردقة 21 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 19 08
بنى سويف 19 07
المنيا 19 06
أسيوط 19 06
سوهاج 20 07
قنا 21 08
الأقصر 22 08
أسوان 23 09
طقس اليوم
إدفو 23 11
أبوسمبل 22 12
الوادى الجديد 21 07
شلاتين 26 15
أبورماد 25 14
حلايب 23 17
رأس حدربة 22 16