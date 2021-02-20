خاص.. فوضى وعقوبات واستبعاد فى الزمالك قبل السفر للسنغال

تسود حالة من الغضب الشديد داخل نادى الزمالك بعد أن تفاجأ مسئولو بعثة نادي الزمالك المتجهة إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث، خلال تواجدهم في مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، بخطأ إداري أدى إلى حرمان البعثة من محمد أشرف"روقة" نجم وسط الفريق.





وغادرت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك منذ قليل مطار القاهرة في رحلة خاصة إلى السنغال من أجل مواجهة فريق تونجيث في الجولة الثانية من دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم.





وتعرضت بعثة الزمالك لصدمة بالمطار، بعد معرفة أن باسبور محمد أشرف روقة "منته" وأن اللاعب لم يسافر مع الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي.