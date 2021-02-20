مصرع عروسة وإصابة عريسها بسبب سخان المنزل ببنى سويف

لقيت عروسة، مصرعها، وأصيب زوجها، اليوم السبت، بعد إصابتها باختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسد الكربون المنبعث من سخان المنزل، عقب يوم فقط من زواجها داخل قرية "ابشنا" التابعة لمركز بنى سويف.وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من المقدم أشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف يفيد بالعثور على جثة عروسة وتدعى "ه. م." 35 سنة داخل حمام منزلها بقرية "ابشنا" التابعة لمركز بنى سويف وبجوارها عريسها "ع. ا" مدرس لغة فرنسية بجوارها.وتبين من التحريات الأولية أن المتوفاة عروسة جديدة، وكان حفل زفافها أمس ولقيت مصرعها متأثرةً بحالة اختناق أصابتها حال تشغيل السخان، عندما استنشقت غاز "أول أكسيد الكربون" ما تسبب في وفاتها في الحال فيما أصيب زوجها باختناق وتم نقله إلى المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل العريس إلى غرفة العناية المركزية.