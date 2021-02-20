تونس: إقبال ضعيف على التسجيل في حملة التطعيم ضد كورونا

أكد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية في تونس للتلقيح ضد كوفيد-19، الهاشمي الوزير، اليوم، أن إقبال التونسيين على التسجيل في حملة التلقيح لا يزال ضعيفا ويستوجب تكثيف الحملات التوعوية بأهمية القيام بالتطعيم للحد من انتشار هذا الفيروس.وشدد الوزير - في تصريح له - على هامش ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة الصحة للإعلان عن مستجدات التغيرات الجينية، على ضرورة أن تستهدف الحملات في البداية الطاقم الطبي والصحي في تونس وإقناعهم بجدوى التطعيم.وتوقع رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح، أن تتغير وجهة نظر المواطنين، مع انطلاق العمليات الأولى للتطعيم، عندها سيقتنعون بأن الأعراض الجانبية للتلقيح بسيطة، على غرار ما وقع في أغلب بلدان العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، على حد قوله.