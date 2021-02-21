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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:20 ص
قناة فوكس fox
قناة فوكس fox
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن تردد قناة فوكس fox، على القمر الصناعي النايل سات، وخلال التقرير التالي نستعرض لكم كافة المعلومات عن تردد القناة على النايل سات، وكيفية تنزيل القناة على الريسيفر.

وتعد قناة فوكس التركية من إحدى القنوات المميزة التي تقوم بعرض الكثير من الأعمال التركية الشهيرة عبر محطة فوكس، ويهتم المواطنون في كافة أنحاء الدول العربية بمشاهدة أعمال الدرما التركية المتنوعة.

تردد قناة fox

حصلت قناة فوكس على شهرة بين القنوات الفضائية، طبقا لعدد المشاهدات التى تحققها، وتبث قناة فوكس العديد من المسلسلات التركية التى تلقى قبول المشاهدين، كما تقوم بعرض العديد من البرامج الترفيهية المتنوعة، وقناة فوكس لديها بث فضائى على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والقمر الصناعى تركيات.

ونستعرض لكم من خلال الخطوات التالية كل المعلومات والمراحل التي من خلالها تمكن المواطن من تنزيل القناة على القمر الصناعى النايل سات، وهي: 

خطوات تنزيل تردد قناة فوكس على الرسيفر

- يقوم المواطن الذى يرغب فى تنزيل القناة بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو ١١٢٩٦، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر عمودى، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

- بعد ذلك يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة فوكس على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.

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وبتلك الخطوات السابقة يتمكن المواطنين من تنزيل قناة فوكس على النايل سات، حتى يشاهد المسلسلات التركية المتعددة، والبرامج الترفيهية المختلفة التى يبحث عنها المشاهدين الموجودين فى كافة انحاء الدول العربية.

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