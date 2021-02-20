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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الفيوم» تناقش الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

السبت 20/فبراير/2021 - 08:46 م
صحة الفيوم
صحة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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عقد اليوم السبت، الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عماد الدين حسن مدير عام إدارة الشئون الوقائية بالفيوم، والدكتورة مروة أحمد فؤاد مسئولة الأمراض المعدية، والدكتورة أسماء مصطفى مسئولة التطعيمات، وأسامة عبد العليم مراقب التطعيمات، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة التجهيزات والاستعدادات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة الفيوم، أوائل شهر مارس المقبل.

وأكد وكيل الوزارة، على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر التطعيمات والمستلزمات الخاصة بالحملة وفقًا لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى، أثناء التطعيمات، في ظل الظروف الراهنة.

وأكد المدير العام الوقائي، على سرعة الانتهاء من خطة العمل، موضحًا أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الفيوم.

كما أكد على التركيز الجيد على تطعيم الأطفال بالمناطق الحدودية والعشوائية وغير المصريين.

وفى السياق ذاته شدد الدكتور عماد حسن على دور الإعلام والتثقيف الصحي في الدعاية والإعلان عن الحملة من خلال ندوات التوعية بالمساجد والكنائس والوحدات الصحية، وعلى السوشيال ميديا والإذاعة المحلية بالقرى والمجالس المحلية والمشاركة المجتمعية للشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.

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