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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأي: تفوق أعداد مؤيدى المعارضة التركية على الموالين لأردوغان

السبت 20/فبراير/2021 - 08:37 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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أعلن مركز الدراسات الميدانية الاجتماعية والسياسية التركي، اليوم السبت، عن استطلاع رأي تم إجراؤه خلال الفترة بين 18-25 يناير 2021، أظهر تفوق أعداد مؤيدي حزب الشعب الجمهوري على أعداد مؤيدي حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «ميزبوتاميا»، فبالرد على سؤال: إلى أي حزب ستصوت في الانتخابات المقبلة؟ بغض النظر عن الحزب الذي أعطيته صوتك في السابق، أجاب 2.5% من المشاركين لصالح حزب الشعوب الديمقراطي و10.2% لحزب العدالة والتنمية و6% لحزب الحركة القومية و12.4% لصالح حزب الشعب الجمهوري.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض من تجاوز نسبة حزب العدالة والتنمية على مستوى المحافظات التي تضمنها الاستطلاع.

يذكر أن الاستطلاع تم إجراؤه في محافظات ديار بكر وأورفا وماردين وفان وباتمان وموس وبيتليس وكارس وأغري وبينجول.

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