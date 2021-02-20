إنشاء دار إيواء في الفيوم لدعم كبار السن المصابين بكورونا (صور)

قالت الدكتورة رنا الروبي، طبيبة أسنان، وصاحبة مبادرة توزيع وجبات عزل مصابي كورونا، إننا خلال موجة فيروس كورونا المستجد الأولى، وأثناء توزيع الوجبات الصحية لحالات العزل المنزلي، صادفنا حالات مسنين أهاليهم تخلوا عنهم، وعدم وجود مأوى أو مكان لهم، وكنا نبعث الحالات لمأوى في بني سويف أو في القاهرة.وأضاف: وفي إطار ذلك قررنا تأسيس دار إيواء لكبار السن في الفيوم بدون مقابل، واشتغلنا على الموضوع من فترة، وبالفعل تم تجهيز المكان بمنطقة الكيمان بمدينة الفيوم، وتكفل أهل الخير بدفع الإيجار شهريًا، وشراء أسِرة، ودواليب جديدة، وأجهزة كهربائية، المكان به 3 غرف، كل غرفة فيها سريرين و2 كومدينو ودولاب لفردين.