رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

السبت 20/فبراير/2021 - 08:12 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
طباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق في مخزن أجهزة وأدوات منزلية داخل مول التوحيد والنور فى التجمع الخامس دون وقوع أي إصابات، وتبين أن الحريق وقع في بدروم المبنى، وتمكنت القوات من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران لعقارات مجاورة وأجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وقال مصدر أمني إن غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى بدروم لمول التوحيد والنور فى التجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قواعد الاعتذار عن امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

غرف عزل ومنع التدخين.. 22 إجراءً احترازيًا لإجراء الامتحانات بالجامعات

تفاصيل تصالح محمد إبراهيم سليمان ومجدي راسخ مقابل مليار و315 مليون جنيه

الصور

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية سيناء

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وفاة النحات الإيطالي صاحب تمثال الثور البرونزي رمز وول ستريت بنيويورك

«طواف الإمارات» ينطلق بمشاركة 140 دراجًا يمثلون 20 فريقًا عالميًا غدًا

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS

أوجست.. اسم ابن الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا

أيام زمان

أحس أنه «ثور».. حكاية موقف جعل مصطفى محمود يترك مهنة الطب

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
المزيد

الثقافة

مجدي أحمد علي: تعاون مع أنس الوجود لإخراج عمل سينمائي من كتابات صبري موسى

استمرار فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالمنيا

جمال الشاعر: صبري موسى راهب في محراب الكتابة

شريف الجيار: صبري موسى حجز له مكانًا بين كبار الأدباء