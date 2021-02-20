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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة بأسوان

السبت 20/فبراير/2021 - 09:14 م
حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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حصلت ''الدستور'' على أسماء مصابي حادث تصادم سيارة بسور بطريقة الرغامة التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان.

والمصابون: محمد. ع. ا. ع، يبلغ من العمر 35 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة، ومحمد. س. ج، يبلغ من العمر 16 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، والبطل. ص ف، يبلغ من العمر 23 عامًا، مصاب بكدمات بالرأس وإصابات بالفم، وهدى. ع. م، تبلغ من العمر 48 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وسيد. ج. ه، يبلغ من العمر 47 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وسمية. أ. ع، تبلغ من العمر 22 عامًا، وبسمة. ح. إ، تبلغ من العمر عامين، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى زينب. م. ع، تبلغ من العمر 7 سنوات، مصابة بجرح قطعي أسفل العين، وأحمد. م. م، يبلغ من العمر 4 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وكان تلقَّى مرفق الإسعاف بأسوان إخطارًا يفيد بتصادم سيارة أجرة "كبود" في سور الرغامة التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو، ما أسفر عن إصابة 8، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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