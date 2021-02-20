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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«الدستور» ترصد أراء أبناء القرى في تحديد النسل

السبت 20/فبراير/2021 - 07:46 م
تحديد النسل
تحديد النسل
حسام عسل
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تعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتشكل الزيادة السكانية أزمة كبيرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد والتنمية، لذلك تسعى الحكومة منذ فترة طويلة إلى وضع حد لهذه الزيارة التي تشكل عبئا على كاهل الدولة وتناشد المواطنين لضرورة الالتزام بتنظيم وتحديد النسل.

وتشير دائما البوصلة إلى القرى والأقاليم كون ثقافة تحديد النسل ليست سائدة هناك بل هناك بعض المعتقدات الراسخة التي توضح عكس ذلك لنرى رأي أبناء تلك الأقاليم في هذا الصدد.

يقول محمد جمعة شاب ثلاثيني يعيش في إحدى قرى محافظة القليوبية، إن مسألة الإنجاب في الكثير من القرى لم تكن كسابقها بل تم تحديدها بشكل ملحوظ إلى حد ما بشكل تلقائي، حيث أن الفارق بين الأجيال السابقة (الجدود) التي كان متوسط عدد الأبناء أكثر من 5 لم يعد موجود الآن، وانتشر الوعي بشكل كبير بين الأجيال الجديدة ونرى أنهم أصبحوا لا ينجبون إلا طفلين أو ثلاثة على الأكثر.

من جانبه، يتفق عبد الهادي مع الرأى السابق ويرى أسباب ذلك تعود إلى أنه قبل نصف قرن من الآن كان مصدر الرزق الوحيد بالقرى يعتمد على الزراعة والأب يمتلك عدد من الأفدنة يحتاج إلى من يعينه على زراعتها فبتالي كنا نرى أن السائد في هذا الوقت انجاب الكثير من الأبناء، لكي يعينوه على العمل في الزراعة ويكونوا «عزوة له»، لكن بعد ذلك قرر الأبناء التوجه إلى إكمال تعليمهم والعمل بالوظائف فبالتالي أصبح لا يحتاج لإنجاب الكثير من الأبناء ويعاني من نفقاتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أشارت إلى أن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله تعالى لأنه من باب الأخذ بالأسباب، وقامت من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتدشين هاشتاج (تنظيم النسل جائز) للتأكيد على جواز تنظيم النسل.

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