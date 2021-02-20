الصحة: خدمات التأمين الشامل تغطي 66 منشأة صحية بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، السبت، إجراء أول 7 عمليات في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بعد انطلاقها تجريبيًا في المحافظة، الثلاثاء الماضي.قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إنه تم إجراء عمليات ولادة قيصرية وتركيب أسلاك معدنية واستئصال الزائدة الدودية واستكشاف نزيف داخلي وتركيب مثبت خارجي لساق وتركيب مسمار نخاعي لعلاج كسر بعظمة الفخذ لمواطن، وذلك داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.أضاف السبكي أنه تم إجراء العمليات بنجاح في غرف عمليات مجهّزة وفقًا لأعلى المستويات الطبية بعد الانتهاء من رفع كفاءة وتجهيز المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية وباقي المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.وتابع: أنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وتقديم خدمات المشروع الجديد من خلال 66 منشأة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركز صحي، 34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.وواصل أنه حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للمنتفعين تغطي كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وذلك وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.ولفت السبكي إلى أنه مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشمل تشغيل 22 مركزًا ووحدة صحية، و3 مستشفيات يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، وتعد محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحي الشامل.واستكمل أن الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد كسرت حاجز المليون في تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة، حيث بلغ إجمالي المواطنين المسجلين بالمنظومة أكثر من مليون و130 ألف مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 83،5% من إجمالي السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1.370.806 نسمة.وأكد مساعد وزير الصحة أنه تم تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الثلاثة لمرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية، وهم مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، وكذلك مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ووفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، مشيرًا إلى أن المجمع الطبي بالإسماعيلية سيكون صرحًا رائدًا لتقديم الخدمة الطبية في مصر.