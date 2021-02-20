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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يبحث وضع رؤية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي

السبت 20/فبراير/2021 - 07:44 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، "تأثير مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة العربية"، خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم السبت، برئاسة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري.

وركز الاجتماع - في مناقشاته - على بحث وضع خطة تحرك اللجنة الفرعية المعنية بالموضوع برئاسة النائب شادية خضير الجمل، والتي تضمنت العمل على إعداد "رؤية البرلمان العربي للتعامل مع مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي"، والتي ينتظر أن تتضمن آليات عملية فاعلة يكفل تحقيقها الاستفادة من الجانب الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي ومعالجة السلبيات في ذلك الشأن، بما في ذلك محو الأمية الإلكترونية، والتوعية والتثقيف بمبادئ الأمن السيبراني، وضرورة التأكد من المعلومات التي تنتشر على المواقع الالكترونية، وكذلك تجريم الأفعال الضارة التي يقوم بها أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشكل في الواقع جرائم معاقب عليها في مختلف القوانين، والتزام شبكات التواصل الاجتماعي بتنفيذ أوامر المحاكم الوطنية التي تطلب إزالة محتوى معين، تحت طائلة فرض غرامات باهظة في حالة عدم الامتثال.

وأشار الاجتماع إلى اهمية تدريس «التواصل الاجتماعي الالكتروني» في الجامعات العربية كتخصص لخلق بيئة مهنية لفئة الشباب من أجل التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء مركز وطني لرصد ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد البيانات والإحصائيات الخاصة باستخدام هذه المواقع وتأثيراتها على الأسرة العربية، وعقد ورش ودورات للتوعية بأسس الاستخدام الآمن والفعال لوسائل التواصل الاجتماعي.

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