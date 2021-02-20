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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1424 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

السبت 20/فبراير/2021 - 08:15 م
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
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أعلنت اليونان، اليوم، تسجيل 1424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 47 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت وزارة الصحة اليونانية في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 178 ألفًا و918 شخصًا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ريبورتر" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما توفي 23 شخصا جراء الإصابة بفيروس "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 6272 شخصا، بمتوسط أعمار يبلغ 70 عاما، ويرقد 325 شخصا في أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي 70 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ 1270 شخصا.

يشار إلى أن اليونان فرضت حجرا صحيا في البلاد منذ السابع من شهر نوفمبر 2020، على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد، ويفرض حظر التجوال في أثينا وسالونيك وهالكيديكي من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

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