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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دونالد ترامب وزوجته فى أحدث ظهور لهما منذ مغادرة البيت الأبيض (صور)

السبت 20/فبراير/2021 - 11:33 م
دونالد ترامب وزوجته
دونالد ترامب وزوجته
سارة ساويرس
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التقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور يظهر فيها دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، في نفس الحدث مع زوجته ميلانيا للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض.

ووقف الرئيس السابق، 74 عامًا، والسيدة الأولى، 50 عامًا، لالتقاط الصور مع مؤيديهم في منتجعهم في فلوريدا في عيد الحب.

وبحسب صحيفة "Mirror"، لم يظهر الزوجان معًا في أي من الصور التي نشرها رجل الأعمال كيث أوتو عبر حسابه الشخصي على Instagram من الحدث.

وواجه الزوجان شائعات بأن علاقتهما أوشكت على الطلاق مع انتهاء رئاسة ترامب، مع ادعاءات بأنها أصبحت "باردة" تجاهه، كما لاحظ مؤيدوهما أن ميلانيا شاركت مع جمهورها، اثنين من المشاركات عبر انستجرام، كتبها ميلانيا في 14 فبراير، فى عيد الحب ولم تذكر زوجها في أي منهما.

وكان الزوجان قد غادرا البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، متجاهلين تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، وتشير الصحيفة إلى أنهما يقضيان معظم أيامهما منفصلين في فلوريدا.

فيما صرح أحد المقربين أنه بينما يقضي ترامب معظم أيامه في ملعب الجولف، فإن ميلانيا تسترخي بجلسات "سبا" مساج مكثفة.

وقال المصدر المقرب واصفًا روتينها اليومي: "إنها تذهب إلى المنتجع الصحي وتتناول الغداء وتذهب إلى المنتجع الصحي، مرة أخرى، وتتناول العشاء مع دونالد في الفناء".

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