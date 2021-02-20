5054 إصابة و164 وفاة بكورونا فى إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم تسجيل 8 آلاف و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، و164 حالة وفاة ناجمة عنه.وأفادت فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة كوفيد-19 في البلاد بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى مليون و271 ألفًا و353 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34 ألفًا و316 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".وبلغت الحالات النشطة 158 ألفًا و197 حالة بينما تعافى 9835 حالة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي لمليون و78 ألفًا و840 حالة.