مقتل 4 عناصر من المليشيات الموالية لإيران بسوريا

قتل 4 عناصر من المليشيات الموالية لإيران، اليوم السبت، وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة في ريف حلب الشرقي.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن القتلى من الجنسية السورية، قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها خلايا يعتقد أنهم من تنظيم داعش الإرهابي بسيارتهم قرب قرية وضحة التابعة لبلدة مسكنة بريف حلب الشرقي.وأشار المرصد السوري إلى أن حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة من 24 مارس 2019 وحتى اليوم وصلت إلى 1335 قتيلًا من قوات الجيش السوري والموالين له قتلوا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء، بينما قتل 754 من عناصر التنظيم خلال الفترة ذاتها.