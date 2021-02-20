وفاة مصاب بالسلالة الجديدة لكورونا في تونس

أكد مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الهاشمي الوزير، اليوم السبت، وفاة الشخص المصاب بالسلالة المحلية الجديدة لفيروس "كورونا" بمستشفى منجي سليم بمنطقة المرسى التونسية.وذكر الوزير - في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - أن المتوفي يبلغ من العمر 70 عاما، وكانت نتائج تحليله المخبري سلبية قبل أن يتبين أنه حامل لسلالة محلية جديدة لفيروس "كورونا"، مضيفا أنه لا يوجد تأكيد علمي ما إذا كانت الإصابة بالسلالة الجديدة سببا مباشرا للوفاة، مبينا أن الفقيد كان يعاني من عدة أمراض مزمنة من بينها السكر وضغط الدم والقلب.وأوضح مدير معهد باستور، أن فريقا من الباحثين سيقوم بعملية كاملة للتقطيع الجيني من أجل التعرف على خصائص هذه السلالة، لافتا إلى أن تسجيل تحولات للفيروس قد أدى إلى ظهور السلالة الجديدة التي لا يعرف إلى حد الآن مدى انتشارها وخطورتها.وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، أنها رصدت منذ يومين، سلالة جديدة محلية لفيروس "كورونا" لدى شخصين في ولاية تونس.